أفغانستان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كابول - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس "كورونا " التاجي، في مقاطعات: هرات وكابول وبدخشان، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145 حالة.
وقال وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة - في تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - إن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها: 22 حالة في "هرات " وحالتان في العاصمة كابول وحالة واحدة في "بدخشان" .
وأضاف أن الأشخاص المصابين في "بدخشان " قدموا من إقليم "هرات " المتاخم لإيران حيث أثر الوباء على عشرات الآلاف من الأشخاص.
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