ترامب: نعمل بشكل متواصل على تأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة التنفس
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تعمل بشكل متوصل على مدار الساعة لتأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة تنفس صناعي.
وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إن الفيروس ينتشر بشكل أسرف بكثير من تصور البعض، لافتًا إلى أنه ضرب أكثر من 150 دولة حتى الآن.
وأعلن ترامب أنهم يعملون على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات اشتباه بالإصابة بالوباء القاتل، مشددًا على أن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة هذا الوباء.
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