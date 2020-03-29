وفاة وزير المالية في ولاية هيسن الألمانية وسط ملابسات تشير إلى انتحاره

برلين - (د ب أ)

ذكر الادعاء العام ورئاسة الشرطة، في مدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن وسط ألمانيا، أن وزير المالية بالولاية توماس شيفر توفي مساء اليوم السبت.