وفاة وزير المالية في ولاية هيسن الألمانية وسط ملابسات تشير إلى انتحاره
12:31 ص الأحد 29 مارس 2020
برلين - (د ب أ)
ذكر الادعاء العام ورئاسة الشرطة، في مدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن وسط ألمانيا، أن وزير المالية بالولاية توماس شيفر توفي مساء اليوم السبت.
وقالت السلطات الألمانية إن ملابسات الوفاة تشير وفقا للمحققين إلى ارتكاب الوزير عملية انتحار.
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