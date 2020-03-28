أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

‏المغرب.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٢٥ والإصابات إلى ٣٩٠

11:32 م السبت 28 مارس 2020
‏المغرب.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٢٥ والإصابات إلى ٣٩٠

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى 25 فضلا عن 390 إصابة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن وزارة المالية المغربية، أعلنت الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333.

وأضافت الوزارة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازا للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.
فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية المغرب

الخبر التالى:

مطار صبيحة في إسطنبول يعلق جميع الرحلات للحد من انتشار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان