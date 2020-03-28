المغرب.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٢٥ والإصابات إلى ٣٩٠
11:32 م السبت 28 مارس 2020
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى 25 فضلا عن 390 إصابة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
أعلن وزارة المالية المغربية، أعلنت الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333.
وأضافت الوزارة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازا للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.
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