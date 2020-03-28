‏المغرب.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٢٥ والإصابات إلى ٣٩٠

وكالات:



أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى 25 فضلا عن 390 إصابة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".



أعلن وزارة المالية المغربية، أعلنت الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333.