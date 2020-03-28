موسكو تغلق مراكز التسوق والمتنزهات للحد من انتشار كورونا

موسكو - (د ب أ):

كثفت روسيا جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأغلقت جميع مراكز التسوق والمطاعم والحدائق الكبرى في موسكو اعتبارا من اليوم السبت لمدة أسبوع على الأقل، في خطوة لم تشهد مثلها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

واستقل عدد أقل من السكان مترو الأنفاق، والحافلات، كما انخفض عدد المارة في شوارع عاصمة البلاد وأكبر مدنها، رغم أن الطقس الربيعي أغرى الكثير من الأشخاص للخروج في الهواء الطلق.

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء عن ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، قولها إن العديد من هؤلاء الأشخاص لم يحافظوا على مسافة مترين بين بعضهم البعض.

وقالت فوينوفيتش: "لقد تنقلت للتو عبر موسكو، وكان ما رأيته مؤلما".

يشار إلى أن العديد من الدول نصحت المواطنين بالبقاء على بعد مترين من بعضهم البعض لتجنب انتشار الفيروس شديد العدوى.

وسجلت روسيا حتى الآن حالات إصابة قليلة نسبيا بفيروس كورونا المستجد. إلا أن عدد الإصابات شهد ارتفاعا سريعا، حيث سجلت البلاد 1264 حالة حتى اليوم السبت.