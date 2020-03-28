الجزائر تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا منها 3 وفيات
الجزائر - (د ب أ):
سجلت الجزائر، اليوم السبت، ثلاث وفيات من مجموع 45 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد(كوفيد-19) في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف جمال فورار،المتحدث باسم اللحنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 29 من مجموع 454 إصابة مؤكدة موزعة على 36 ولاية.
ولفت فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات الجزائر العاصمة، وولاية المدية، وولاية مستغانم.
وكشف فورار عن تماثل حالتين جديدتين للشفاء ومغادرتهما للمستشفى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 31 حالة.
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