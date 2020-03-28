أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الجزائر تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا منها 3 وفيات

06:49 م السبت 28 مارس 2020
الجزائر تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا منها 3 وفيات

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

سجلت الجزائر، اليوم السبت، ثلاث وفيات من مجموع 45 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد(كوفيد-19) في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشف جمال فورار،المتحدث باسم اللحنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 29 من مجموع 454 إصابة مؤكدة موزعة على 36 ولاية.

ولفت فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات الجزائر العاصمة، وولاية المدية، وولاية مستغانم.

وكشف فورار عن تماثل حالتين جديدتين للشفاء ومغادرتهما للمستشفى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 31 حالة.

فيروس كورونا الجزائر ولاية المدية ولاية مستغانم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أهم احتياجاتنا اليوم.. مدبولي يتحدث عن شراء أجهزة التنفس