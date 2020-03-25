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تجاوزت الصين.. إسبانيا تعلن وفاة 3434 شخصًا بكورونا

09:56 م الأربعاء 25 مارس 2020
تجاوزت الصين.. إسبانيا تعلن وفاة 3434 شخصًا بكورونا

وفيات كورونا

مدريد - (د ب أ)

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، من نحو 2700 حالة أمس الثلاثاء إلى 3434 حالة اليوم الأربعاء لتتجاوز الحصيلة عدد وفيات كورونا في الصين.

يأتي ذلك رغم جهود الحكومة الإسبانية للحد من سرعة انتشار العدوى في البلاد.

وبذلك تتجاوز إسبانيا الصين لتصبح ثاني أكثر الدول تسجيلا للوفيات بالمرض بعد إيطاليا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة بالمرض في إسبانيا اليوم إلى 47 ألف و600 شخص بزيادة نحو 8000 حالة إصابة مقارنة بعددها أمس.

وتعتزم إسبانيا شراء تجهيزات طبية لمكافحة العدوى من الصين بقيمة تقارب نصف مليار يورو.

وأوضح وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا أن حكومة بلاده ستشتري 550 مليون كمامة و5ر5 مليون مجموعة اختبار سريع، و11 مليون قفاز و950 جهاز تنفس اصطناعي، بقيمة إجمالية 432 مليون يورو.

وبحسب إيلا، من المنتظر أن تقوم الشركات الصينية بتوريد هذه المستلزمات خلال الأيام المقبلة.

واعترف الوزير الإسباني بأن هذه المواد لن تكون كافية لسد العجز الموجود، وقال " هذه صفقة مهمة ولكن 950 جهاز تنفس اصطناعي، على سبيل المثال، لن يكون كافيا"، مضيفا أن الحكومة عازمة على شراء المزيد من المستلزمات. كما شدد في نفس الوقت على الأهمية القصوى لتحفيز إنتاج هذه المواد في إسبانيا.

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