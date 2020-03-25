إيطاليا تلغي المؤتمر الصحفي اليومي عن تطورات كورونا وتكتفي ببيان

روما - (د ب أ)

جرى اليوم الأربعاء، إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالإعلان عن تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطالياـ بسبب ظهور أعراض المرض على مدير وكالة الحماية الوطنية أنجيلو بوريلي.

وقال مكتب بورريلي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المدير تعرض لارتفاع في درجة الحرارة مما دفعه إلى مغادرة مقر الوكالة كإجراء احترازي

وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، تم تعليق عقد المؤتمر الصحفي اليومي إلى أجل غير مسمى، إلا أنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا من خلال بيان صحفي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن بوريلي 55 عامًا، خضع لفحص لفيروس كورونا، وينتظر النتائج.

وذكرت الوكالة قبل ثلاثة أيام أن 12 من أفرادها أصيبوا بالفيروس، في حين جاءت نتيجة بوريلي آنذاك سلبية.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا لليوم الرابع على التوالي، وفقا للنشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية.

وسجلت إيطاليا اليوم الأربعاء 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57521 حالة.

وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 3612 إصابة، مقابل 3780 يوم الاثنين و3957 إصابة يوم الأحد و4821 إصابة يوم السبت.

كما سجلت 683 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7503، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات، وبينها الوفيات وحالات الشفاء، إلى 74386، بنسبة زيادة يومية تبلغ 5ر7 بالمئة.

وارتفعت حالات الشفاء بنحو 12 بالمئة إلى 9362 حالة، بينما ارتفع عدد مرضي الرعاية المركزة إلى 7ر2 بالمئة فقط إلى 3489 حالة.