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تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومقتل قائدها

09:46 م الأربعاء 25 مارس 2020
تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومقتل قائدها

تحطم طائرة عسكرية - أرشيفية

موسكو - (دب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تدريب مقاتلة طراز"إل -39" ومقتل قائدها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار، جنوبي البلاد .

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قالت فيه: "في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري في الساعة 1600 تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إل-39" أثناء قيامها بمهمة تدريبية في إقليم كراسنودار بقيادة أحد طلاب السنة الرابعة في معهد الطيران الحربي. ووفقا للبيانات الأولية، فقد لقي الطيار مصرعه"،بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأفاد البيان بأن الرحلة تمت بدون ذخيرة. وتم إرسال متخصصين من خدمة البحث والإنقاذ إلى موقع التحطم.

تم تصميم طائرة التدريب "إل 39" لتدريب أفراد الطيران. ومع استخدام بعض التعديلات تصبح كطائرات هجومية خفيفة ومقاتلات.

تحطم طائرة وزارة الدفاع الروسية روسيا

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