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تونس تعتزم اللجوء للقطاع الخاص حال تزايد أعداد المصابين بكورونا

08:08 م الأربعاء 18 مارس 2020
تونس تعتزم اللجوء للقطاع الخاص حال تزايد أعداد المصابين بكورونا

مواطنة ترتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا

تونس (د ب أ)

قالت مسؤولة بوزارة الصحة في تونس إنه سيجري التعاون مع القطاع الخاص في حال الضرورة لتفادي نقص طاقة الاستيعاب في المستشفيات العمومية لإيواء المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت رئيس المرصد الوطني للأمراض المستجدة التابعة للوزارة نصاف بن علية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إن التنسيق جاري مع القطاع الصحي الخاص لتجاوز معضلة العدد المحدود للأسرة في المستشفيات العمومية.

وأضافت المسؤولة "الشراكة مع القطاع الخاص مفعلة وتم تحديد عدد الأسرة التي سيدعم بها القطاع الصحي الخاص القطاع العام".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 29 حتى اليوم الأربعاء، وهناك قلق من مدى قدرة المستشفيات العمومية المتهالكة على إيواء المزيد من الإصابات المتوقعة في ظل طاقة استيعاب محدودة وعدد أسرة لا يتجاوز 300 في غرف العناية المركزة.

والوضع أكثر صعوبة وتعقيدا في مستشفيات الولايات الداخلية البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى.

وقالت بن علية "هناك لجنة تشتغل على تحديد الفضاءات المخصصة للعزل الصحي وجرد لعدد الأسرة يجري تحيينه (تحديثه)بشكل مستمر".

وطرحت وزارة الصحة خطط لإيواء مصابين بالفيروس في حال ارتفاع أعدادهم في مصحات القطاع الخاص بعدد أسرة يصل إلى 500.

فيروس كورونا تونس وزارة الصحة التونسية

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