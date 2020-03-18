كوبا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

هافانا (د ب أ)

أكدت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد، اليوم الأربعاء، قائلة إن مواطنا إيطاليا، 61 عاما، توفي في وحدة العناية المركزة في إحدى مستشفيات هافانا.

وتم تأكيد ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد مرضى الفيروس في الدولة الشيوعية إلى 10 حالات.