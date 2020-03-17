بلجيكا تفرض حظر تجوال لمدة ثلاثة أسابيع بسبب كورونا

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت صوفي ويلميس، رئيسة الحكومة البلجيكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من ظهر غد الأربعاء.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الأمن القومي في بلجيكا، أوضحت ويلميس أنه سيكون هناك استثناءات للأمور الضرورية فقط.

يذكر أن العديد من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي يقع مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبموجب الحظر، يتعين على كل الشركات أن تتيح لعامليها العمل عن بُعْد حيثما أمكن هذا وإلا تعرضت لغرامات مالية كبيرة.

وأوضحت ويلميس أن حكومتها لم تتخذ القرار باستخفاف بل لأن تطور أزمة كورونا أجبرها على هذا القرار، وأضافت أن المهم الآن هو " حماية أحبابنا".

ويستمر الحظر حتى الخامس من الشهر المقبل، ويمكن للمواطنين الخروج للعمل أو لشراء مواد غذائية والمتطلبات الأخرى مثل المعاملات البريدية أو المصرفية، ونوهت إلى استمرار السماح بالنزهات و" الأنشطة البدنية الأخرى في الهواء الطلق"، بل إنها من الأمور التي يُنْصح بها.

ولا يسمح للفرد إلا بمرافق واحد فقط في الخروج.

وأضافت ويلميس أنه سيستمر فتح الصيدليات ومحلات أطعمة الحيوانات والمكتبات شأنها شأن محلات السوبر ماركت، ولفتت إلى أنه يحظر تواجد أكثر من زبون واحد في محل الحلاقة.