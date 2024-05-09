ديفيد كاميرون يدعو الناتو لرفع هدف الإنفاق على الدفاع لـ 2.5%

لندن - (د ب أ)

من المقرر أن يدعو وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إنفاق 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، في قمة مزمعة في واشنطن.

وفي أول خطاب، له بوصفه وزيرا للخارجية، سوف يدعو كاميرون المملكة المتحدة وحلفاءها إلى "التفوق في المنافسة والتعاون" على خصومهم في "صراع الإرادات" الجاري، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسوف يقول كاميرون إنه بحلول قمة يوليو "يجب أن يكون كل الحلفاء على مسار "الوفاء بالالتزامات المحددة في عام 2014 لإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع ثم "التحرك بسرعة للوصول لنسبة 2.5% بوصفها أداة القياس الجديدة لكل حلفاء الناتو".

ويقول الناتو إن ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة من المتوقع أن تفي أو تتجاوز نسبة 2% المستهدفة في 2024 بارتفاع من 11 دولة في 2023.

وفي العام الماضي، أنفقت خمس دول فقط أعضاء بالناتو وهي بولندا والولايات المتحدة واليونان وإستونيا وليتوانيا أكثر من 5ر2% من إجمالي إناتجها المحلي على الدفاع وهو شيء تعهدت المملكة المتحدة بفعله بحلول نهاية العقد الحالي.