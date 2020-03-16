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تظاهرات في لندن ضد خطة الحكومة للتعامل مع كورونا

02:16 م الإثنين 16 مارس 2020
تظاهرات في لندن ضد خطة الحكومة للتعامل مع كورونا

فيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

خرج عدد من المتظاهرين يرتدون أقنعة وجه وأردية واقية خارج شارع "داونينج ستريت" في العاصمة البريطانية، لندن.

وتقول المجموعة، التى تسمى نفسها "إيقاف النظام" إنها تريد من الحكومة البريطانية أن تكثف إجراءاتها ضد انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ويدعو البعض المملكة المتحدة لاتباع بعض الدول الأخرى في إغلاق المدارس وإغلاق الأعمال غير الضرورية وتشجيع الناس على عدم الذهاب إلى العمل.

هذا المحتوى من

BBC
فيروس كورونا لندن تظاهرات الحكومة البريطانية

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