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ترامب عن أزمة كورونا: لا داعي للخوف وتخزين المواد الغذائية

11:32 م الأحد 15 مارس 2020
ترامب عن أزمة كورونا: لا داعي للخوف وتخزين المواد الغذائية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خفض سعر الفائدة يجعله سعيدًا، موجهًا الشكر إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على قراره بخفض الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة إلى صفر بالمائة للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأكد ترامب، أنه لا داعي للهلع والخوف ولا داعي لتخزين المواد الغذائية.

كما أكد، أنهم يعملون بقصارى جهدهم، لضمان استمرار الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، استمرار عمل المحال والمتاجر في الولايات المتحدة، داعيًا الأمريكيون، إلى عدم الإفراط في المشتريات بسبب كورونا.

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