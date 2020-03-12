البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على مقتل جنديين أمريكيين بالعراق

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة لن تقبل بهجمات ضد شعوبها، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، وذلك على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي العراقية أمس، والتي أدت إلى مقتل جنديين أمريكيين.

وأكد، في كلمة اليوم، أن واشنطن تعمل مع شركائها لتقديم منفّذي هجوم التاجي للعدالة، بحسب ما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأكد وزير الدفاع الأميركي، على أن "الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق نفّذته ميليشيات موالية لإيران".

وتعرضت قاعدة التاجي العسكرية، شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الأربعاء، إلى هجوم صاروخي أدى إلى سقوط جنديين أمريكيين، وآخر بريطاني، بالإضافة إلى العديد من الجرحى.

وأعلن التحالف الدولي، في بيان، عن مقتل ثلاثة من قواته وجرح 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة التاجي العسكرية بالعراق.

وأوضح البيان، أن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضاً عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.