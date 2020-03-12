أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري روض الفرج الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على مقتل جنديين أمريكيين بالعراق

06:45 م الخميس 12 مارس 2020
البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على مقتل جنديين أمريكيين بالعراق

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة لن تقبل بهجمات ضد شعوبها، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، وذلك على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي العراقية أمس، والتي أدت إلى مقتل جنديين أمريكيين.

وأكد، في كلمة اليوم، أن واشنطن تعمل مع شركائها لتقديم منفّذي هجوم التاجي للعدالة، بحسب ما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأكد وزير الدفاع الأميركي، على أن "الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق نفّذته ميليشيات موالية لإيران".

وتعرضت قاعدة التاجي العسكرية، شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الأربعاء، إلى هجوم صاروخي أدى إلى سقوط جنديين أمريكيين، وآخر بريطاني، بالإضافة إلى العديد من الجرحى.

وأعلن التحالف الدولي، في بيان، عن مقتل ثلاثة من قواته وجرح 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة التاجي العسكرية بالعراق.

وأوضح البيان، أن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضاً عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر العراق قاعدة التاجي العراقية

الخبر التالى:

غزة: منع السفر خلال المعابر بسبب فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم: غلق مدرسة وعزل ذاتي على طلابها والمعلمين احترازيا بسبب كورونا