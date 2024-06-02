إعلان

BBC

الأونروا: 1.7 مليون فلسطيني نزحوا إلى خان يونس من رفح

03:29 م الأحد 02 يونيو 2024

الأونروا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن جميع ملاجئ الوكالة الـ 36 المتواجدة في مدينة رفح أصبحت خالية من النازحين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة الجنوبية.

وأضافت الأونروا، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في نزوح آلاف العائلات الفلسطينية من مدينة رفح، مشيرة إلى أن التقديرات الأولى ترجح نزوح 1.7 مليون شخص إلى مدينة خان يونس ومناطق وسط غزة.

ورغم إعلان إسرائيل في بداية عمليتها العسكرية في مدينة رفح قبل أسابيع، أن عمليتها البرية ستكون "محدودة" وستتركز شرقي رفح لكنها وسعت نطاق العملية بعد ذلك وقصفت خيام النازحين غربي رفح بقنابل وقذائف مدفعية.

الأونروا فلسطين خان يونس رفح إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيلينسكي يعرب عن خيبة أمله لعدم التزام بعض القادة حضور قمة السلام

إعلان

إعلان

* عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024
* مع قرب خفض الفائدة.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بـ11بنكا
* سجن وتصالح وتحقيق.. أين وصلت قضايا سائقي النقل الذكي؟
* "المزاد اتلغى".. الصور الأولى للجماجم المصرية المعروضة للبيع في بريطانيا
* ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة