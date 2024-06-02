الأونروا: 1.7 مليون فلسطيني نزحوا إلى خان يونس من رفح

(وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن جميع ملاجئ الوكالة الـ 36 المتواجدة في مدينة رفح أصبحت خالية من النازحين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة الجنوبية.

وأضافت الأونروا، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في نزوح آلاف العائلات الفلسطينية من مدينة رفح، مشيرة إلى أن التقديرات الأولى ترجح نزوح 1.7 مليون شخص إلى مدينة خان يونس ومناطق وسط غزة.

ورغم إعلان إسرائيل في بداية عمليتها العسكرية في مدينة رفح قبل أسابيع، أن عمليتها البرية ستكون "محدودة" وستتركز شرقي رفح لكنها وسعت نطاق العملية بعد ذلك وقصفت خيام النازحين غربي رفح بقنابل وقذائف مدفعية.