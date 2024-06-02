زيلينسكي يعرب عن خيبة أمله لعدم التزام بعض القادة حضور قمة السلام

سنغافورة - (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى وزير الدفاع الأمريكي في سنغافورة الأحد، عن خيبة أمله لأن "قادة بعض الدول" لن يشاركوا في قمة السلام في أوكرانيا المقرر عقدها في سويسرا في يونيو الجاري.

وقالت الصين إن رئيسها شي جينبينغ لن يشارك في القمة ما لم تُدع روسيا إليها فيما لم يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه حضورها بعد.

وقال زيلينسكي من دون أن يذكر الصين أو الولايات المتحدة بالاسم "نحن نشعر بخيبة أمل لأن بعض القادة لم يؤكدوا بعد مشاركتهم في قمة السلام".

لكنّه أشار إلى أن الصين تعمل جاهدة على الحؤول دون مشاركة بعض الدول في قمة السلام.

ولفت إلى أن أكثر من مئة بلد ومنظمة التزمت المشاركة في هذه القمة المقرر عقدها في يونيو في سويسرا، وحض دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حضورها.

من جهة أخرى، عقد زيلينسكي الأحد اجتماعا "جيدا جدا" مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في سنغافورة على هامش حوار شانغريلا في وقت يسعى الرئيس الأوكراني للحصول على دعم غربي قوي في مواجهة التقدم الروسي ميدانيا.

وردا على أسئلة صحافيين لدى مغادرته القاعة، قال الرئيس الأوكراني إن الاجتماع كان "جيدا جدا".

وقال زيلينسكي على منصة إكس إنهما ناقشا "الحاجات الدفاعية لبلادنا وتعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكراني وتحالف تسليم كييف مقاتلات إف-16 وصياغة اتفاق أمني ثنائي".

من جهته، قال الناطق باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي إن أوستن جدّد "دعم أميركا الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".