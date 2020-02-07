واشنطن تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة كورونا

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة قدمت 100 مليون دولار إلى الصين وغيرها من الدول لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ولقي 563 شخصًا حتفهم في الصين بسبب الفيروس حتى الآن، معظمهم في ووهان عاصمة إقليم هوبي. وبلغ عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي اليوم الخميس 73 شخصا.

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تعاونًا طوال الوقت بين السلطات المصرية والمنظمة، فيما يخص الإجراءات المُتخذة بشأن منع تسلل فيروس "كورونا المستجد" إلى داخل البلاد، موضحة أنه جرى إمداد مصر بالفحوصات المخبرية (الكواشف)؛ لتأكيد الحالات المشتبه فيها من عدمها.

ووجهت "سمهوري" رسالة للمصريين بعدم الخوف "أكثر من اللازم" من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنه لم تُسجل حالة إصابة واحدة حتى الآن داخل البلاد، مضيفة لـ"مصراوي"، أن المنظمة لا تزال تعكف على تطوير دواء لعلاج الحالات المصابة بكورونا المستجد حول العالم، لكنه يأخذ بعض الوقت.