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الليرة التركية تتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 8 أشهر

05:47 م الجمعة 07 فبراير 2020
الليرة التركية تتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 8 أشهر

الليرة التركية

اسطنبول- (د ب أ):

تراجعت الليرة التركية إلى ما دون الحاجز النفسي المهم وهو 6 ليرات للدولار الواحد اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن العملة انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 1 بالمئة ليصل سعر الدولار إلى 0479ر6 ليرة في الساعة 46ر5 بالتوقيت المحلي في اسطنبول.

الليرة التركية الدولار تركيا

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