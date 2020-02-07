الليرة التركية تتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 8 أشهر

اسطنبول- (د ب أ):

تراجعت الليرة التركية إلى ما دون الحاجز النفسي المهم وهو 6 ليرات للدولار الواحد اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن العملة انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 1 بالمئة ليصل سعر الدولار إلى 0479ر6 ليرة في الساعة 46ر5 بالتوقيت المحلي في اسطنبول.