الجيش اليمني يستهدف تجمعات الحوثيين في محافظة الجوف

عدن - (أ ش أ)

استهدفت قوات الجيش اليمنى عددا من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم /الخميس/، غربي محافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش استهدفت تجمعات المليشيا الحوثية في منطقة "المحزمات" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب"، غربي المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، لم يتم إحصاؤهم بعد.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية، آليات قتالية تابعة للمليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها، كبدتها خسائر في الأروح والعتاد، كما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، وأجبرتها على التراجع والفرار.