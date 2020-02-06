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القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما في جبهة البرح غرب تعز

08:39 ص الخميس 06 فبراير 2020
القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما في جبهة البرح غرب تعز

القوات اليمنية المشتركة

عدن - (أ ش أ):

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تحقيق تقدم في جبهة البرح غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مركز الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، "إن القوات تقدمت إلى موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في منطقة البرح، غرب محافظة تعز".

وأشار إلى أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات الحوثية، بينما هرب من تمكن من الفرار من موقعي الفقاسة والرقين في البرح.

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القوات اليمنية المشتركة جبهة البرح ميليشيات الحوثي الانقلابية

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