القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما في جبهة البرح غرب تعز

عدن - (أ ش أ):

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تحقيق تقدم في جبهة البرح غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مركز الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، "إن القوات تقدمت إلى موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في منطقة البرح، غرب محافظة تعز".

وأشار إلى أن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات الحوثية، بينما هرب من تمكن من الفرار من موقعي الفقاسة والرقين في البرح.