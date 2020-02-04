السعودية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور.. وتؤكد: "لا ينتقل للإنسان"

القاهرة- وكالات:

سجّلت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5 إن 8" شديدة القوة، في إحدى مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض، حسبما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وتمكنت فرق الطوارئ بالمملكة من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن نوع الإصابة الذي تم تسجيله يُصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المُتحدث السعودي أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى موقع الإصابة مباشرة، فور ورود بلاغ لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية التي باشرت بدورها تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ والسيطرة على بؤرة الإصابة.

وشدد على ضرورة تعزيز جميع مشاريع الدواجن في المملكة لكافة إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعيًا مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

كما دعا إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية في المملكة، للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابات بانفلونزا الطيور في المملكة نهاية عام 2017، وتمت السيطرة عليها دون أن تُشكل خطرًا على الصحة العامة.

يأتي ذلك بعد أيام من تفشيّ فيروس أنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5 إن 1"، في مزرعة بمقاطعة هونان الصينية، تسببت في نفوق 4500 دجاجة وإعدام أكثر من 17 ألف دجاجة.