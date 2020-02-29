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أول تعليق لترامب على توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان

05:53 م السبت 29 فبراير 2020
أول تعليق لترامب على توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان

دونالد ترامب

وكالات:

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق الذي وقعته واشنطن وحركة طالبان اليوم السبت، بوصفه خطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأكد بيان للبيت الأبيض، نقلته وكالة رويترز، أن ترامب أثنى على الاتفاق المبرم في الدوحة، مؤكدًا "نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرا وإعادة قواتنا إلى الوطن".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع عن حركة طالبان الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

دونالد ترامب حركة طالبان واشنطن الولايات المتحدة القوات الأمريكية أفغانستان

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