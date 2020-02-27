الرئيس الجزائري يغادر السعودية في ختام زيارته عائدا إلى بلاده

الجزائر - (أ ش أ):

غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس، السعودية عائدا إلى بلاده عقب زيارة دولة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم أن الرئيس تبون أجرى - خلال الزيارة - محادثات مع العاهل السعودي الذي أقام له استقبالا رسميا بالديوان الملكي بالعاصمة السعودية، حث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الرئيس الجزائري - أمس - محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وقبل هذه المحادثات التي جرت على انفراد، استقبل الرئيس الجزائري، ولي العهد السعودي الذي رافقه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان.

وفي ختام زيارته، قام الرئيس الجزائري بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة.