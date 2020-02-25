ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا إلى 11 شخصًا

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد، إلى 11 شخصًا، في شمالي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

اكتشفت حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم ليجوريا بشمال غرب إيطاليا، ليصبح بذلك تاسع إقليم يظهر فيه الفيروس المتحور الجديد في البلاد.

وكتبت سلطات إقليم ليجوريا في تغريدة على موقع "تويتر" إن الاختبارات أثبتت إصابة امرأة 70 عامًا، بالفيروس، في بلدة ألاسيو الساحلية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة جنوة عاصمة الإقليم،.

وقد تم عزل المرأة في المستشفى، ووصفت حالتها بالجيدة. كما تم إرسال عينات من اختبارات فيروس كورونا الخاصة بها إلى مركز متخصص في روما من أجل الحصول على تأكيد نهائي بشأنها، بحسب ما أوضحته سلطات المنطقة.

وتقول السلطات إنها تبحث حاليا عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرأة، التي تلقت العلاج في غرفة طوارئ بمستشفى إقليمي.