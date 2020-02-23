أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الـ19 خارج الصين.. كوريا الجنوبية تسجيل رابع وفاة بكورونا

10:03 ص الأحد 23 فبراير 2020
الـ19 خارج الصين.. كوريا الجنوبية تسجيل رابع وفاة بكورونا

فيروس كورونا

سول- (د ب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة لشخص مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تأكد إصابة الضحية الرابعة بالفيروس الأربعاء الماضي.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت اليوم تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 556 حالة.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية سول

الخبر التالى:

بعد وقوع 4 وفيات.. كوريا الجنوبية ترفع تحذيرها من كورونا للدرجة القصوى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان