الـ19 خارج الصين.. كوريا الجنوبية تسجيل رابع وفاة بكورونا

سول- (د ب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة لشخص مصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تأكد إصابة الضحية الرابعة بالفيروس الأربعاء الماضي.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت اليوم تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 556 حالة.