بعد وقوع 4 وفيات.. كوريا الجنوبية ترفع تحذيرها من كورونا للدرجة القصوى

سول- (د ب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، أنها قررت رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المتحور الجديد " للدرجة القصوى"، وذلك بعد تأكيد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، إن الأيام القليلة المقبلة سوف تكون مهمة للغاية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئيس قوله إن الحكومة سوف تعزز من نظام الاستجابة من خلال رفع مستوى التحذير لأعلى مستوى.

وأضاف أن على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات "غير مسبوقة وقوية" لاحتواء الفيروس.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 556 حالة.