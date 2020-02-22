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كورونا يتسبب في إغلاق المدارس والمطاعم بمنطقة لومبارديا الإيطالية

09:50 م السبت 22 فبراير 2020
كورونا يتسبب في إغلاق المدارس والمطاعم بمنطقة لومبارديا الإيطالية

فيروس كورونا

روما - أ ش أ

قررت السلطات في منطقة لومبارديا الإيطالية، إغلاق المدارس والمطاعم ومنع تنظيم المظاهرات والتجمعات العامة والأحداث الرياضية بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19)؛ وذلك بعد اكتشاف 14 حالة اصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أعلن -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- أن الغرض من هذه الإجراءات يتمثل في احتواء الفيروس بعد أن وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16 حالة.

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فيروس كورونا روما إغلاق المدارس منطقة لومبارديا الإيطالية إيطاليا

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