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الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا لدى سياح زاروا البلاد

09:59 م السبت 22 فبراير 2020
الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا لدى سياح زاروا البلاد

فيروس كورونا

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم تشخيص إصابة 9 مواطنين كوريين جنوبيين، بفيروس كورونا كانوا ضمن مجموعة من السياح قامت برحلة سياحية إلى إسرائيل.

وأضافت أن هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال الفترة ما بين 8 و15 من الشهر الحالي، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلي.

وتابعت أن سلطة الأحوال المدنية والهجرة تعمل على تحديد أماكن تواجد أعضاء المجموعة الآخرين كما تدرس الإجراءات الواجب اتخاذها مع وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي في البلاد.

وفي سياق متصل، نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن تقرير صحفى إسرائيلى القول إن إسرائيل قامت بتوسيع تدابير الحجر الصحي لتشمل المسافرين على رحلات الوصول من كوريا الجنوبية واليابان .

فيروس كورونا وزارة الصحة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي كوريا الجنوبية

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