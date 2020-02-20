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الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات بالجوف

07:27 م الخميس 20 فبراير 2020
الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات بالجوف

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ)

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم /الخميس/ هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوفها.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت "عن مصدر عسكري قوله إن أبطال الجيش تمكنوا من قتل وجرح العديد من المليشيا الحوثية في منطقة الحلو بجبهة المصلوب فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات الأبطال".

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش استهدفت مجاميع للمليشيا الحوثية في مواقع العقدة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات".

كما خاضت وحدات من الجيش معارك عنيفة، مع المليشيا على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وتمكنوا من تكبيدهم خسائر في الارواح والعتاد.

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الجيش اليمني الحوثيين محافظة الجوف

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