رفضت ارتداء "كمامة".. طرد وتوقيف صينية داخل متجر بسبب كورونا (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

تعرّضت امرأة صينية إلى التوقيف والطرد بالقوة من متجر في الصين بعد أن رفضت ارتداء قناع واقٍ "كِمامة"، في ظل تفشّي السُلالة الجديدة من فيروس كورونا القاتل الذي حصد حتى الآن أرواح أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو وثّقته كاميرات المراقبة بالمتجر لحظة اعتقال المرأة الصينية، وتُدعى كوي، عندما رفضت الامتثال لأمر ارتداء "الكِمامة" الذي يجري تطبيقه على مستوى مدينة شنجن بمقاطعة جوانجدونج في جنوب الصين.

كانت الحكومة الصينية، المسؤولة عن حوالي 113 مليون مواطن، أعلنت في 2 من يناير الماضي أن عدم ارتداء أقنعة واقية للوجة "كِمامات" في أي مكان عام سيُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، في إطار إجراءتها لاحتواء الوباء الفيروسي الذي لم يُتوصل بعد إلى علاج أو لقاح له.

بيد أن الصينية كوي البالغة من العمر 51 عامًا رفضت الامتثال لذلك القانون المؤقت.

ووفق الصحيفة، واجهت الصينية الموقوفة عددًا من المتسوقين الذي طلبوا منها إما أن ترتدي "كِمامة" أو تغادر المتجر، خوفًا من احتمالية نقل العدوي الفتّاكة. وحينما رفضت كوي دار سِجال بينها وبين المتواجدين داخل المتجر وسط مزاعم بأنها قامت بالبصق عليهم.

وأظهر المقطع المُصوّر داخل المتجر، كوي وهي تركل أفراد الأمن بينما يحاولون تقييد يديها خلف ظهرها. بعد ذلك، قاموا بسحبها وتوقيفها على الأرض أمام المتسوقين الذين انتابتهم حالة من الصدمة والذهول،بحسب الصيحفة.

وقالت السلطات المحلية إنه تم نقل الصينية بعد توقيفها إلى مستشفى كانجنينج حيث تأكّد "عدم إصابتها" بالفيروس التاجي القاتل، وبعدها احتُجزت مؤقتًا في قسم شرطة شنجن لمزيد من الاستجواب.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء "كِمامة" في ظل القانون المؤقت الساري في ظل تفشي الوباء الفيروسي في جميع أنحاء البلاد.

ويُعتقد أن الوباء القاتل ظهرو أولًا في مدينة ووهان الصينية، حتى انتشرسريعًا في أنحاء البلاد، مُسجلًا إصابات في 26 دولة، إضافة إلى أكثر من 14 ألفًا في الصين وأكثر من 300 حالة وفاة، بينها أول حالة وفاة خارج الصين تم تسجيلها لرجل أربعيني في الفلبين.