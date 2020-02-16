الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط حلب

دمشق - ( د ب أ)

وسع الجيش السوري سيطرته، اليوم الأحد، وقام بتأمين محيط مدينة حلب الشمالي والغربي فيما تعمل روسيا على وقف إطلاق نار على جبهات حلب وإدلب.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية، رفض الكشف عن هويته، "سيطر الجيش السوري على بلدتي بيانون حيان وتل مصيبين معارة الأرتيق بريف حلب الشمالي الغربي بالتوازي مع السيطرة على مبنى القصر العدلي القديم وساحة النعناعي ومحيط جامع الرسول الأعظم على أطراف حي جمعية الزهراء شمال غرب مدينة حلب".

وأكد القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " العشرات من مسلحي المعارضة فروا باتجاه مناطق سيطرتهم في ريف حلب الغربي قبل إحكام الطوق على كل المنطقة من جهة بلدتي عنجاة وقبتان الجبل ".

وأوضح القائد الميداني "بالسيطرة على تلك البلدات والقرى، أصبحت مدينة حلب إلى حد ما مؤمنة من قذائف المجموعات المسلحة المعارضة التي سقط آلاف منها فوق أحياء المدينة".

من جانبه، كشف قائد عسكري في المعارضة السورية لـ( د. ب. أ ) "بعد توسيع القوات الحكومية سيطرتها وتأمين مدينة حلب وطريق أوتوستراد حلب /دمشق، تعمل روسيا حاليًا من خلال تواصلها مع تركيا على وقف اطلاق نار يشمل جبهات ادلب وحلب ووضع ترتيب نهائي للمنطقة قبل نهاية الشهر الحالي وهى المهلة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وكل التنظيمات التي تعتبرها روسيا متشددة ".