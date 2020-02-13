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صندوق النقد: مصر بحاجة إلى "موجة جديدة من الاصلاحات"

10:51 م الخميس 13 فبراير 2020
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى "موجة جديدة من الاصلاحات"

صندوق النقد الدولي

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الخميس ان مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج الى "موجة جديدة من الاصلاحات" لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكدا أن مؤسسته مستعدة لدعمها.

وقال في مؤتمر صحفي "أعتقد ان السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي" مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد "بكافة الطرق الممكنة".

وذكر المتحدث بأن مصر كانت استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر 2016 في نوفمبر 2019.

وقال ان "البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري" مشيرا الى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف "بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي"، لكنها بحاجة لمواصلة اصلاح الشركات.

وتابع "ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر"، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب "أكثر لمصر مستقبلا".

ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.

وبحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري فان نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت عتبة الفقر.

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صندوق النقد الدولي جيري رايس

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