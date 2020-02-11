وزيرا الخارجية والري يعقدان اجتماعا تنسيقيا بواشنطن حول سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي اليوم الثلاثاء فور وصولهما إلى واشنطن، للمشاركة في مفاوضات سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي غدا وبعد غد، اجتماعا تنسيقيا مع الفريق التفاوضي المصري للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

ويضم الفريق التفاوضي ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة ، فضلاً عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - انه تم أيضاً التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية.

ومن المنتظر أن تبدأ غدًا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مُقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.