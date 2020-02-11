الجزائر تحيي الذكرى الثلاثين لخروج مانديلا من سجون الفصل العنصري

الجزائر - أ ش أ

أحيت الجزائر اليوم الذكرى الثلاثين لخروج نيلسون مانديلا من سجون نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا، بمشاركة السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر في الاحتفال.

وأكد رشيد بلادهان كاتب الدولة بالجزائر للجاليات الوطنية والكفاءات بالخارج في كلمته خلال الاحتفال اليوم الثلاثاء إن مانديلا كان شخصا بمفرده ورغم ذلك استطاع محاربة الاستعمار، ونحن في الجزائر نكن له كل احترام وتقدير.

وأشار إلى أن مانديلا تربطه علاقة خاصة بالجزائر حيث تلقى تعليمه العسكري فيها في فترة شبابه حيث تلقى تدريباته مع الثوار إبان ثورة التحرير الجزائرية، كما أن الجزائر ساندت ودعمت سعي جنوب إفريقيا للحصول على الاستقلال.

ولفت إلى أن الجزائر خلال رئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 قامت بطرد وفد نظام الفصل العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت من القاعة.

وأشاد بلادهان بعلاقات الجزائر بجنوب أفريقيا في كافة المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، معربا عن أمله في زيادتها وتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم وثائقي عن حياة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.