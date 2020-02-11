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الفلبين تبلغ الولايات المتحدة رسميًا بإنهاء العمل باتفاقية القوات الزائرة

12:07 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
الفلبين تبلغ الولايات المتحدة رسميًا بإنهاء العمل باتفاقية القوات الزائرة

علم الفلبين

مانيلا - أ ش أ

أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء، أنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بإنهاء العمل باتفاقية القوات الزائرة بين البلدين.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اتخذ هذه الخطوة بعد أن عبَّر عن غضبه الشديد إزاء إلغاء السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لأحد المسئولين البارزين لسبب مرتبط بالحرب على المخدرات.

وقال وزير الشئون الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تلقى نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إشعارا بإنهاء اتفاقية القوات الزائرة".

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني سلفادور بانلو "إنه تم إرسال الإشعار في وقت سابق من اليوم"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.. فيما لم يرد حتى الآن أي رد أو تعليق من قبل مسئولي السفارة الأمريكية حول هذا الشأن.

يذكر أن اتفاقية القوات الزائرة لعام 1998 منحت وضعا قانونيا لآلاف من الجنود الأمريكيين الذين تناوبوا على زيارة البلاد لإجراء التدريبات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية.

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الفلبين الولايات المتحدة اتفاقية القوات الزائرة

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