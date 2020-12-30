أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

وفاة عضو في الكونجرس الأمريكي بكورونا عن عمر 41 عاما

12:04 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
وفاة عضو في الكونجرس الأمريكي بكورونا عن عمر 41 عاما

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

توفي لوك ليتلو عضو الكونجرس الأمريكي المنتخب عن ولاية لويزيانا عن عمر ناهز 41 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في منشور على صفحة الساسة "الجمهوريون" على فيسبوك: "توفي عضو الكونجرس المنتخب لوك ليتلو /41 عاما/ هذا المساء ... بسبب مضاعفات لكوفيد-19".

وتم نقل الرجل إلى المستشفى في 19 ديسمبر بعد نتيجة إيجابية لفحص الكشف عن الإصابة بكورونا. وبعد ثلاثة أيام تم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وقال جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا، إنه أمر بتنكيس الأعلام يوم جنازة ليتلو، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وذكر إدواردز وهو يقدم تعازيه لأسرة عضو الكونجرس المنتخب: "لويزيانا فقدت أكثر من 7300 شخص بسبب كوفيد -19 منذ مارس، لقد ترك كل منهم فراغا هائلا في ولايتنا".

وترك ليتلو، الذي كان من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد بعد فوزه الانتخابي، زوجة وطفلين.

الكونجرس الأمريكي فيروس كورونا

الخبر التالى:

روسيا تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا