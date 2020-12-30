وفاة عضو في الكونجرس الأمريكي بكورونا عن عمر 41 عاما

واشنطن - (د ب أ):

توفي لوك ليتلو عضو الكونجرس الأمريكي المنتخب عن ولاية لويزيانا عن عمر ناهز 41 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في منشور على صفحة الساسة "الجمهوريون" على فيسبوك: "توفي عضو الكونجرس المنتخب لوك ليتلو /41 عاما/ هذا المساء ... بسبب مضاعفات لكوفيد-19".

وتم نقل الرجل إلى المستشفى في 19 ديسمبر بعد نتيجة إيجابية لفحص الكشف عن الإصابة بكورونا. وبعد ثلاثة أيام تم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وقال جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا، إنه أمر بتنكيس الأعلام يوم جنازة ليتلو، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وذكر إدواردز وهو يقدم تعازيه لأسرة عضو الكونجرس المنتخب: "لويزيانا فقدت أكثر من 7300 شخص بسبب كوفيد -19 منذ مارس، لقد ترك كل منهم فراغا هائلا في ولايتنا".

وترك ليتلو، الذي كان من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد بعد فوزه الانتخابي، زوجة وطفلين.