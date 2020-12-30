الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 24 إصابة بينها 7 حالات بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة جديدة بينها 7 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 5 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة هيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87027 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي و3 في تيانجين وحالتين اثنتين في كل من منغوليا الداخلية وفوجيان وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وشاندونغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4247 حالة غادر منها 3978 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82037 شخصا، مشيرة إلى أن 12846 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض بينها 10 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 269 حالة منها 219 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8724 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 143 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 795 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7616 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 661 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.