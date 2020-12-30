أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 24 إصابة بينها 7 حالات بعدوى محلية

08:33 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 24 إصابة بينها 7 حالات بعدوى محلية

أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة جديدة بينها 7 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 5 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة هيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87027 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي و3 في تيانجين وحالتين اثنتين في كل من منغوليا الداخلية وفوجيان وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وشاندونغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4247 حالة غادر منها 3978 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82037 شخصا، مشيرة إلى أن 12846 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض بينها 10 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 269 حالة منها 219 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8724 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 143 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 795 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7616 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 661 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

هذا المحتوى من

الصين فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 82 مليونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المرور تغلق 7 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا