التليفزيون الرسمي الإيراني: الرئيس كان في رحلة إلى محافظة أذربيجان

(مصراوي)

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان في رحلة إلى محافظة أذربيجان شرقي إيران أثناء الحادث وكان برفقته وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن مرافق الرئيس الإيراني أجرى اتصالًا هاتفيًا، أفاد فيه بوجود آمال كبيرة بانتهاء الحادث دون وقوع خسائر في الأرواح.

وهبطت طائرة الرئيس الإيراني اضطراريًا بعد تعرضها لحادث بينما كانت تحلق ضمن سرب من الطائرات.