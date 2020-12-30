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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 82 مليونا

08:34 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 82 مليونا

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و 997 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر46 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و789 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى العالم

  • 81195758

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  • 1773236

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