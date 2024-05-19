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BBC

بعد تعرضها لحادث.. بدء عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

04:17 م الأحد 19 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن بعض مرافقي الرئيس الإيراني تمكنوا من الاتصال بالمركز، ما يشير إلى احتمالية نجاة جميع من كانوا على متن المروحية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الموكب الرئاسي كان تكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.

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