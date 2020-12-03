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كورونا في ألمانيا: تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

09:27 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
كورونا في ألمانيا: تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في ألمانيا

برلين- (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة، بعد تسجيل 22 ألفا و46 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الخميس- بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 17 ألفا و602 حالة بعد تسجيل 479 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبها .. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد حتى 10 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الأمور ستبقى على حالها دون تغيير.

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