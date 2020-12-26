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بـ 10 آلاف جرعة.. مالطا تتلقى أول شحنة من لقاح كورونا

01:46 م السبت 26 ديسمبر 2020
بـ 10 آلاف جرعة.. مالطا تتلقى أول شحنة من لقاح كورونا

لقاحات كورونا

فاليتا(مالطا)- (د ب أ):

وصلت إلى مالطا أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتضم عشرة آلاف جرعة، السبت، قبل يوم من بدء برنامجها للتطعيم ضد الفيروس.

وقال رئيس الوزراء، روبرت ابيلا إن شحنة جرعات لقاح فايزر/بيونتيك" تبعث على الأمل.

وأضاف أن "طريق العودة إلى الوضع الطبيعي يبدأ اليوم".

وتعتزم مالطا بدء تطعيم موظفي الرعاية الصحية غدا الأحد وقال وزير الصحة، كريس فيرن أنه يتوقع أن تحقق البلاد ما تسمى بـ"المناعة الجماعية" بحلول بداية الصيف في عام 2021 .

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