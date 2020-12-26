العراق: "العمليات المشتركة" تتوعد مطلقي الصواريخ بالملاحقة
بغداد- أ ش أ:
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، أن بغداد "آمنة ولا يوجد أي تهديد لها"، مؤكدة تكثيف الجهود الاستخباراتية لملاحقة "مطلقي الصواريخ".
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".
وأضاف الخفاجي أن جميع القطاعات الأمنية تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جدا، مضيفا أن قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الأهداف الحيوية في البلاد.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الرياض
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان