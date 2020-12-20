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شركة طيران العال الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب في 22 ديسمبر

07:58 م الأحد 20 ديسمبر 2020
شركة طيران العال الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب في 22 ديسمبر

طيران العال الإسرائيلية

وكالات:

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الأحد إنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر الجاري، وأن الطائرة ستحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم (إل.واي555)، 6 ساعات".

وأضافت: "تأتي الرحلة، عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري".

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة".

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن "الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس".

طيران العال المغربية الرباط إسرائيل

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