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الرئيس الفرنسي يطمئن هاتفيًا على صحة نظيره الجزائري

05:29 م السبت 19 ديسمبر 2020
الرئيس الفرنسي يطمئن هاتفيًا على صحة نظيره الجزائري

عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اطمئن من خلالها على حالته الصحية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، إن تبون، قدم شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا، متمنيا له بدوره الشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الرئاسة أن ماكرون، أبلغ تبون، بأن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، سيكون جاهزًا في يناير المقبل القادم.

واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة، للتطرق لعديد الملفات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السائد في ليبيا، ومالي، والصحراء الغربية.

عبد المجيد تبون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون فيروس كورونا

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الرئيس الجزائري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي للاطمئنان على صحته

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