أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

إجراء أول عملية جراحية على يد روبوت آلي في أوكرانيا

04:08 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
إجراء أول عملية جراحية على يد روبوت آلي في أوكرانيا

ارشيفية

كييف- (أ ش أ):

شهد أحد مستشفيات الطوارئ السريرية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا أول عملية جراحية يقوم بها روبوت جرَّاح يسمى "دافنشي".

وقال مدير مستشفى الطوارئ السريرية أوليج سامشوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الثلاثاء، "أجرى الجراح الروبوتي دافنشي أول عملية جراحية له في مستشفى الطوارئ السريرية بلفيف، وكان قادرًا على إزالة فتق في الحجاب الحاجز".

وأوضح سامشوك أن المريض الذي خضع للعملية يبلغ 50 عاما وهو من سكان منطقة لفيف واشتبه الأطباء في إصابته بنزيف في الجهاز الهضمي، وأظهر الفحص وجود ثقب كبير جدا بين تجويف البطن والصدر.

وكان الروبوت على بعد عدة أمتار من المريض أثناء العملية، وقامت كاميرته ببث الصورة إلى المسعفين الذين بدورهم يتحكمون في أذرع الروبوت الأربعة من مسافة بعيدة.

وفقا لمدير المستشفى، قضى الروبوت دافنشي على المشكلة بشكل لا تشوبه شائبة، كما أجرى جراحة تجميلية للمريض.

هذا المحتوى من

عملية جراحية روبوت آلي أوكرانيا

الخبر التالى:

رسوم القط ويليس الكاريكاتورية تلخص تاريخ تونس منذ الثورة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات ديسمبر لموظفي الحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا