"أهل المعروف" تعلن مسؤوليتها عن انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد
بغداد- (بي بي سي):
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع غربي بغداد، في حين انفجرت عبوتان اخريان في المنطقة ذاتها أمام أحد محال بيع المشروبات الكحولية مما تسبب في أضرار مادية.
وأذاعت وسائل اعلام محلية مقربة من فصائل مسلحة على صلة بإيران، بيانا منسوبا إلى جماعة مجهولة تطلق على نفسها "أهل المعروف" اعلنت فيه مسؤوليتها عن هذه الهجمات ضد ما سمته "أوكار الفساد والرذيلة ".
و دعت الجماعة فى البيان المنسوب إليها القوات الأمنية للابتعاد عن هذه الاماكن لكونها "لن تتوقف عن استهدافها حتى تطهر الأرض منها ".
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