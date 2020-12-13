أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

11:11 م الأحد 13 ديسمبر 2020
أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

باكو - (د ب أ)

نفذت أذربيجان عملية "لمكافحة الإرهاب" في جنوب إقليم ناجورنو قره باغ بعد أن قُتل أربعة من جنودها في المنطقة على أيدي قوات أرمينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في أذربيجان في بيان مشترك.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن ستة من جنودها أصيبوا بعد أن هاجمت قوات أذربيجانية قريتين في منطقة هادروت بجنوبى ناجورنو قره باغ أمس السبت، في أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأعلنت أذربيجان سيطرتها على كثير من المناطق الجنوبية لناجورنو قره باغ، قبل أن تتوسط روسيا في الاتفاق المبرم في 9 نوفمبر والذي أنهى 44 يوما من القتال.

وذكر الجانب الأذربيجاني أن بعضا من الجماعات المسلحة الأرمينية ظلت في منطقة الأحراش بعد الاتفاق وتواصل مهاجمة القوات الأذربيجانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود في 26 نوفمبر وآخر في 8 ديسمبر.

وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان أرمينيا

الخبر التالى:

إطلاق نار خارج كنيسة في مدينة نيويورك الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إغلاق المدارس: "هنقفلها لو اضطرينا نقعد كلنا في البيت"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا